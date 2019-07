Les vitraux des églises du Confolentais

L’art du vitrail s’exprime pleinement dans le Confolentais…

Les édifices religieux du territoire illustrent la diversité des approches et des créations du 19ème siècle, du 20ème siècle et d’aujourd’hui. Le Confolentais a pu bénéficier de l’intervention de maîtres verriers et d’ateliers réputés dans cet art du vitrail. Dans cette émission, nous allons prendre quelques exemples représentatifs…

Céline Deveza : responsable du service Pays d’art et d’histoire du Confolentais