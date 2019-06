Les yeux au ciel avec Astrogâtine - actu été 2019

Cette semaine nous parlons astronomie avec Christophe Ledroit, le président de l'association Astrogâtine à Charentilly. Parmi les sujets traités: les 50 ans du premier pas de l' Homme sur la Lune avec deux rendez vous les 12 et 13 juillet à St Cyr sur Loire et à Charentilly. Autre rendez-vous important: la Nuit des Etoiles les 2 et 3 août prochain à Charentilly.

http://astrogatines.blogspot.com/