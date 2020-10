Lire au Jardin et son actualité d'octobre

Alain Renouff de la librairie ' Lire au Jardin ' à Tours nous présente une sélection de livres pour votre automne:



• ALBOUY (Vincent), RICHARD (Denis), MAQUARt (Pierre-Olivier)

L’adieu aux insectes ? Pourquoi ils disparaissent. Ulmer, 2020, 192 p.

22,00 €



• GATINEAU (Christophe), CORRÉ (Sylvie), DARWIN (Charles)

Sauver le ver de terre suivi de Rôle des vers de terre dans la formation de la terre végétale. Le Jardin-vivant, 2020, 300 p.

8,80 €



• MACAGNO (Gilles)

Je t’aide, moi non plus. Solidarités et alliances dans le monde animal. Delachaux et Niestlé, 2020, 128 p. Sommaire —

15,90 €



• CORNU (Cyrille), GRIOTTE

Chez les creuseurs de baobabs. Elytis, 2020, 128 p.

29,90 €



• VITO

Utopique ! Auto édition, 2020 np. Sommaire —

19,00 €



• HUREAU (Simon)

L’oasis. Petite génèse d’un jardin biodivers. Dargaud, 2020, 116 p.

19,99 €



• DUPHOT (Hervé)

Le jardin de Rose. Delcourt, 2020, 112 p.

17,50 €



• DELVAUX (Catherine)

La permaculture mois par mois. Ulmer, 2020, 160 p.

Catherine Delvaux est ingénieure agronome et rédactrice en chef de la revue “Détente jardin”. L’ouvrage propose des conseils pratiques organisés mois par mois.

16,90 €



• FRAGNIERE (Yann), KOZLOWSKI (Evelyne), KOZLOWSKI (Gregor), RUCH (Nicolas)

Connaissances botaniques de base en un coup d’œil. 40 familles de plantes d’Europe centrale. Ulmer, 2020, 319 p.

29,90 €



• ASTIER (Éliane), BERTRAND (Bernard)

Souci et Arnica. Soleils des jardins et des montagnes. De Terran, collection ”Le compagnon végétal” n° 23, 2020, 128 p.

12,50 €





Librairie Lire au Jardin

Colette Crevet & Alain Renouf

5 rue Constantine - 37000 Tours - Tél. 02 47 47 13 12

www.lireaujardin.com

Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30.