Lire au Jardin et son actualité de février

Alain Renouff de la librairie ' Lire au Jardin ' à Tours nous présente une sélection de livres pour votre hiver:



• MORAND (Serge)

L’homme, la faune et la peste.

Fayard, 2020, 352 p.

virus, écologie de la santé, transmission, élevage intensif, biosécurité, épidémie, pandémie, COVID-19,

21,50 €



& ROBIN (Marie-Monique)

La fabrique des pandémies. Préserver la biodiversité, un impératif pour la santé planétaire.

La Découverte, collection “Cahiers libres”, 2021, 349 p.

Préface de Serge Morand.

20 €



• SPOHN (Margot & Roland), GOLTE-BECHTLE (Marianne)

Quelle est donc cette plante ?

Ulmer, 2021, 494 p.

24,90 €



• BERNARD (Fred)

Carnet d’un voyageur immobile dans un petit jardin.

Albin Michel, 2020, 216 p.

25 €



• LORENZ-LADENER (Claudia) dir.

Construire des cabanes en bois et d’autres abris simples dans les jardins et la nature.

Ulmer, 2021, 160 p.

19,90 €



• LEWIS-JONES (Huw) dir.

Atlas des mondes imaginaires. De l’île au trésor à la Terre du Millieu. EPA, 2020, 256 p.

Traduit de l’anglais par Simon Bertrand.

35 €



• LAOSHU

Moi, mon chat et le plaisir des jours.

Picquier, 2020, non paginé.

26 €



• MARCELLA, POIRIER (Marie)

Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés (de 9 secondes à 9 mois et au-delà…).

Les Venterniers, 2020, np.

20 €



BELLINI (Laura) — Les puces et le renard

L’atelier du poisson soluble, 2020, non paginé

16 €







Librairie Lire au Jardin

Colette Crevet & Alain Renouf

5 rue Constantine - 37000 Tours - Tél. 02 47 47 13 12

www.lireaujardin.com

Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30 (18h en période de couvre-feu !).