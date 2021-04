Lire au Jardin et son actualité du mois d'avril

Alain Renouff de la librairie ' Lire au Jardin ' à Tours nous présente une sélection de livres pour votre printemps:



• TROUBS — Les oiseaux. Futuropolis, 2021, 88 p.

17,00 €



• SCHALL (Serge) — Graines. Tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs. Terre Vivante, Plume de carotte, 2020, 288 p. 14,90 €



• VILLE (Arnaud) — Les jardiniers invisibles. Le Rouergue, 2021, 128 p. 25,00 €



• BURIDANS (Aurélie) — Herbiers et fleurs séchées. Un livre pour tout savoir, pratique et accessible à tous. Creapassionscom, 2020, p. 17,90 €



• COUDERC (Jean-Mary) — Bestiaire de Touraine. Sutton, 2020, 224 p.

20,00 €



• RITTER (Claudia) — La force des plantes contre les virus. Prévenir et traiter les infections, renforcer les défenses immunitaires. Ulmer, 2021, p. 14,95 €



• LOTI (Pierre) — Le marabout, la perruche et le singe. Un tour du monde animalier. 2021, 335 p.

Résumé — Anthologie réunie et présentée par Alain Quella-Villéger. 22,00 €



• GRAVÉ (Vincent) — La véritable histoire du génie du jardin. Cambourakis, 2021, 32 p. 24,00 €