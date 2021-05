Lire au Jardin - les nouveautés du printemps

Alain Renouff de la librairie ' Lire au Jardin ' à Tours nous présente une sélection de livres pour votre printemps:





• DAMASIO (Alain) — Scarlett et Novak. Rageot, 2021, 64 p. Un thriller qui déjoue la fascination du smartphone. Cette nouvelle est dédiée aux adolescents. 4,90 €



•FRANQUEVILLE (Marine de) — Celle qui nous colle aux bottes. Rue de l’échiquier, 2021, 200 p. 21,90 €



• DELORME (Geoffroy) — L’homme-chevreuil. Arènes, 2021, 256 p. 19,90 €



• LEMAYEUR (Marie-Christine), ALUNNI (Bernard) — Mon jardin beau à croquer. Créer son jardin ornemental comestible. De Terran; 2021, 352 p. 26,00 €



• BONNAL (Christelle) — La vannerie avec des plantes sauvages. Ulmer, 2021, 232 p. 24,90 €



• NILLE (Peggy) — Je compte jour après jour. Actes sud, 2021, non paginé. 16,00 €



• MARTHALER (Claude) — L’appel du volcan. Salamandre, 2021, 176 p.

Récit de l’ascension du plus haut volcan du monde, le Nevado Ojos del Salado, situé à la frontière de l’Argentine et du Chili.

Une interview de Claude Marthaler :

https://claudemarthaler.ch/livre/lappel-du-volcan/

19,00 €



• MAROTTE (Marie-Pascale) — Méditer avec les arbres. 20 méditations pour retrouver la paix de cœur. Kobo by Fnac, 2021 p. 17,00 €



www.lireaujardin.com