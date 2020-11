LIttoral, ENvironnement & Sociétés - 18 décembre 2020 à 11:00

Le vendredi à 11h, toutes les 4 semaines

Uniques et vulnérables, les écosystèmes littoraux jouent un rôle fondamental dans la biologie des océans. Les scientifiques du LIENSS, l’Unité Mixte de Recherche Littoral, Environnement de la Rochelle, mènent sur notre territoire des recherches autour du littoral, de son fonctionnement et de son évolution dans un contexte de changement global et climatique. Ils se succèdent au micro de l’émission pour partager avec les auditeurs leurs travaux et leurs avancées.