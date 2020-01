Livre Monuments historiques de Charente

Un livre pour mettre en lumière la richesse et la diversité du patrimoine de Charente…

L’ouvrage, réalisé par les services patrimoniaux de la Direction régionale des affaires culturelles, s’intéresse aux bâtiments et sites reconnus et protégés au titre des Monuments historiques. Plus de 460 en Charente… En majorité, ces sites et bâtiments sont des édifices religieux et datent du Moyen-Age, mais ce n’est pas si simple…

C’est ce que nous allons voir avec Christophe Bourel Le Guilloux, conservateur régional des Monuments historiques à la DRAC Nouvelle Aquitaine sur le site de Poitiers et chargé des Villes et Pays d’art et d’histoire des départements picto-charentais.