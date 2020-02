Livre zéro Wast zero wast

Zero Waste est un livre de recettes pour créer de nouvelles habitudes en cuisine, sans gaspillage.

On vous présente ce livre Dans BNS en companie Marc Elferink et Madeline Escafit qui sera en cuisine pour nous préparer 2 recettes ... nos chroniqueurs Michel et Marco seront égalemnt de la partie.

Grâce à son élaboration en réalité augmentée, le livre Zero Waste vous offre la possibilité de visionner la confection de certaines recettes en vidéo depuis votre smartphone ou votre tablette