"Lola Ya Bonobo", le sanctuaire pour les Bonobos

L'association agit au quotidien pour la sauvegarde des bonobos dans le seul pays où on les trouve – la République Démocratique du Congo. Elle sauve les bonobos du trafic illégal de la viande de brousse et les plaçons à Lola ya Bonobo pour les réhabiliter. Ensuite dans la mesure du possible, elle les réindans la nature sauvage à Ekolo ya Bonobo.

Infos : www.lolayabonobo.fr