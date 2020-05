LPO - 3 juillet 2020 à 11:00

Le vendredi à 11h, toutes les 4 semaines

La LPO, Ligue pour la Protection des Oiseaux, est l'une des plus anciennes et plus importantes associations de protection de la nature en France. Forte d'environ 50.000 membres, elle vient de fêter son centenaire. Présidée par Allain Bougrain Dubourg, elle agit par la gestion des milieux naturels, la sauvegarde de la faune, l'animation et la sensibilisation. Son siège est basé à Rochefort mais elle est présente dans la quasi totalité des départements français. La LPO est le représentant pour la France du réseau international BirdLife.