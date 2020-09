Marie-Antoinette...et le riz bio de Camargue

A cause du confinement dans Versailles déserté par les touristes et les employés Les jardins du petit Trianon offrent le même paysage de fleurettes sauvages du temps de Marie-Antoinette...il y a 300 ans...selon le jardinier en chef



Pour cultiver son riz bio, La société Alpina Savoie a choisi la Camargue pour ses qualités naturelles ..les grands oiseaux reviennent..mais les rendements étant moindres le riz coute plus cher