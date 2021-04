Marseille: opposition et majorité n'ont pas la même vision pour la zone à faibles émissions

Le groupe Une volonté pour Marseille et la majorité municipale s'opposent sur la ZFE (zone à faible émission). La mairie veut plus de transports en commun avant sa mise en place.

ZFE: Zone à Faibles Emissions. Ces trois lettres ne vous disent peut-être pas grand chose mais, dans les prochains mois, elles vont revenir régulièrement à vos oreilles d'automobiliste. Ville et Métropole s'accordent sur un point à ce sujet: elle doit être mise en place. Cette ZFE doit exclure les véhicules les plus polluants du centre-ville. Le dossier était sur la table du conseil municipal de Marseille ce 2 avril.

Le périmètre ? l’avenue du Prado, le boulevard Rabatau, le Jarret, l’avenue Alexandre Fleming, le boulevard de Plombières, l’autoroute A7 le boulevard du Capitaine Gèze, le boulevard de Radoub et la rue Saint Cassien. 20 km2 et 300 000 habitants vivent à l'intérieur de cette future ZFE de Marseille. Il est prévu d'interdire les véhicules Crit'Air 5 avant d'élargir cette interdiction aux véhicules portant une vignette Crit'Air 4, 3, 2 et 1 à horizon 2024. Le calendrier pourrait toutefois évoluer.

Problème, nombre de véhicules polluants sont toujours en circulation à Marseille. Comment les faire disparaître ? Le groupe Une volonté pour Marseille propose par la voix de Catherine Pila "des primes à l'achat ? de 5000 euros comme le fait le département" pour acheter un véhicule plus propre. Audrey Gatian, adjointe au maire de Marseille à la politique de la ville et aux mobilités ne le voit pas ainsi: "il est inconcevable que la ZFE soit punitive pour les plus modestes" car acheter un véhicule, c'est souvent un lourd investissement. La ZFE "ne doit pas être un privilège de riche ayant les moyens de renouveler leur véhicule en utilisant la prime" pour s'offrir la dernière voiture électrique à la mode. "Cela ne se fera pas en faisant de la casse sociale" promet le maire de Marseille.

Des transports en commun avant la ZFE

Le Printemps Marseillais souhaite "organiser une concertation" sur la ZFE. Audrey Gatian prévient qu'elle ne souhaite pas "une concertation cachée, à minima, uniquement, en ligne. cette consultation ne pourra se dérouler que dans un contexte sanitaire normalisé". La mairie demande à travailler avec la métropole, à condition d'y mettre les moyens, c'est à dire, "parkings relais, modes de déplacements doux", bref, des investissements. "Vous consacrez 2% du budget de la métropole sur les transports" reproche Benoît Payan à Catherine Pila.