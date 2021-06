Je fus interpellée par les valeurs d'un collectif , celle de la "primaire populaire" , elles font écho à celles du Pape François dans les encycliques Laudato si et Frattelli tutti car la crise climatique et la justice sociale y sont défendues.

A un an des présidentielles, nous sommes invités au discernement afin de faire le meilleur choix possible, pour le bien de l' homme et de la planète.

Pour nous en parler je reçois Maxime de Rostolan.