Mieux vivre sa consommation

Ce changement sera-t-il subi ou choisi ? C'est toute la question.

Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas inutile de se questionner dès maintenant sur notre relation à l'argent et sur une meilleure façon d'utiliser nos ressources.

"S'émanciper totalement du monde marchand est un objectif difficile à atteindre et n'est pas forcément souhaitable pour et par tout le monde"

Cependant nous pouvons faire quelques pas de côté pour réinterroger nos représentations. Notre terre ne pourra pas fournir des ressources suffisantes pour tous, si nous continuons à consommer de la même façon.

Le partage des richesses est le défi de notre siècle.

Alléger son impact sur l’environnement, gagner en liberté et en indépendance, s’émanciper du confort matériel et du consumérisme. Les raisons sont nombreuses pour apprendre à consommer moins !

Pour nous éclairer sur ce sujet nous avons choisi d’inviter Lennie Martinez , architecte.

Elle témoigne de sa réflexion et des changements qu’elle a opéré en famille et au travail.