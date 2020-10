Mike & Becky les faiseurs de chocolat

Mike & Becky c’est le seul endroit à Bruxelles ou vous pourrez déguster du chocolat fait maison avec des fèves de chocolat (pas avec des tablettes).C’est un chocolat artisanal 100% fair-trade et bio, sans additifs et en faible teneur en sucre que vous dégusterez chez eux. Les chocolats sont allégés en sucre, sans additifs, sans danger ni pour les enfants, ni pour les agriculteurs et encore moins pour l’environnement. Sur les présentoirs, outre les chocolats Mike & Becky, vous trouverez également d’autres barres de chocolat d’artisans du monde entier, qui épousent la même philosophie du chocolat éthique et bean-to-bar. Et si l’envie vous prend, vous pouvez également aller vous installer dans le très cosy « chocolounge » à l’étage pour déguster un chocolat chaud.

Pour déguster le chocolat de Mike & Becky rendez vous au 243 de l’avenue Brugmann à Uccle (1180 Bruxelles). Tél : 0498 44 06 40

Infos : https://www.mikeandbecky.be/