Misto Avilean : comment accompagner les enfants Roms dans leur réussite scolaire ?

Un projet déployé notamment auprès des enfants roms roumains, qui sont ballotés de pays en pays, souvent sans suivi du dossier scolair et victimes de discriminations lorsqu’ils arrivent dans une nouvelle école.

Ce projet européen a pour objectif de faciliter leur intégration et le suivi scolaire en cas de migration.

Il est notamment mis en œuvre dans le Nord depuis 2018, dans le cadre d’un partenariat avec la Roumanie, la Hongrie et l’Espagne.

Et l’Afeji, association régionale, est un des acteurs de ce programme.

Sa responsable Estelle Shallon nous dira ce que ce projet peut changer dans la vie des enfants.