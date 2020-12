Mon pôv sapin !

Lorsque les légions romaines ont découvert la sœur jumelle de notre montagne vosgienne, ils l'ont baptisée « forêt noire » à cause de l'obscurité -sinistre pour des méridionaux- qu'y faisait régner son épais manteau de sapins.

Aujourd'hui, on peut encore retrouver cette ambiance de pénombre dans quelques secteurs forestiers autour de Freudenstadt. Mais comment le royaume de notre sapin des Vosges et de la Forêt-Noire s'est-il réduit comme peau de chagrin à quelques îlots de résistance ?