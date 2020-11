Monuments aux morts de Grand Angoulême

Pour mieux comprendre tout ce que peuvent nous transmettre les Monuments aux morts de la Première Guerre mondiale en Angoumois. Le service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême leur a consacré une étude et propose une exposition dès la semaine prochaine à la médiathèque l'Alpha à Angoulême. Elle est intitulée " 38 communes : le deuil et la mémoire".

Marie Faure, médiatrice du patrimoine du service Pays d'Art et d'Histoire de Grand Angoulême est notre invitée.