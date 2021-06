Morvanlaine, un collectif solidaire

Dans cette émission nous parlerons de nous : une fois n'est pas coutume. Mais après avoir passé avec vous une année radiophonique à parler de laine, nous avions envie de présenter notre collectif et ses objectifs.

Morvanlaine c'est avant tout une histoire d'amies. C'est Marie Georges Ryan alias Meg, qui nous a donné goût à faire du feutre et à créer un groupe pour partager nos expériences. Rapidement nous nous sommes rendues compte que ce groupe pouvait nous permettre de partager bien d'autres choses. Pour certaines ce fut l'occasion de mettre un stock en commun pour débuter la vente sur les marchés. Pour d'autres il s'agissait de faire une œuvre commune pour une exposition etc. Le monde de la laine change très rapidement en ce moment. Après avoir perdu nos savoir-faire et la plupart de nos machines outils dans une mondialisation excessive, il s'avère urgent de relocaliser l'habillement. D'un côté, sur les marchés, les artisans lainiers sont de plus en plus sollicités par une demande de laine locale pour une clientèle qui se soucie de l'éthique et de l'écologie.

D'un autre côté les éleveurs de moutons et les marchands de laine sont confrontés à un marché fermé à l'exportation à cause de la Covid 19, mais aussi à cause d'un surplus de laine dans les pays asiatiques. C'est dans ce contexte qui se pré dessinait qu'a débuter notre collectif. Rapidement nous avons vu la nécessité de valoriser la laine locale. En effet, si les rois portaient des vêtement en laine de Berrichon du Cher*, si nous avons exporté partout dan le monde des mérinos comme améliorateurs de race, il n'y avait vraiment aucune raison pour que notre laine locale n'ai pas les mêmes vertus qu'une laine venant d'Australie. Aujourd'hui c'est la filière laine dans son ensemble qui a besoin d'un coup de pousse au développement pour répondre à la demande. A sa mesure, le collectif Morvanlaine y contribue. Au sein du collectif nous sommes toutes prêtes à nous entraider, à nous soutenir. Parce que si nous faisons un métier très créatif, il n'est pas toujours simple à mettre en œuvre. Et quand nous traversons des périodes comme celle que nous venons de passer (j'espère pouvoir en parler au passé), l'enthousiasme fait parfois place au découragement. Mais le collectif s'attache aussi à aider les éleveurs qui le souhaitent à mettre en place des chantiers de tonte qui permettent un tri de qualité. Dans les expo-ventes que nous organisons dans nos jardins tout au long de l'été, nous aimons discuter avec les clients de ces problèmes de filière. Nous expliquons également comment on obtient une laine de qualité. Quand aux éleveurs, nous sommes ravies de discuter avec eux, et d'ailleurs nous allons chaque année en août à la foire au moutons de Decize(58) pour les rencontrer.

A la fin de l'émission, Catherine Poussy donnera les dates des manifestations auxquelles nous participons cet été. Vous retrouverez également l'histoire d'Isabelle Rollin qui nous parlera de la cape du berger et les 'sorcières', Nathalie Pinault et Anaïs Boutin nous donneront des indications sur la teinture à l'indigo cette couleur qui donne le bleu si difficile à obtenir en teinture.

Bonne émission et retrouvons nous fin août pour la rentrée !

Christine Delbove

*Berrichon du Cher : une race de moutons français à la laine très douce

Pour des stages autour de la laine cet été contactez :

Anaïs Boutin tel : 06 60 22 95 43

Christine Delbove : 03 86 60 27 57

Marie Georges Ryan : 06 27 19 47 84

Pour vous distraire sur une belle lecture : Les Routes de la laine de Jacques Anquetil Ed Lattès