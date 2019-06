Le vendredi à 11h30, toutes les 4 semaines

Nature Environnement 17 est une association départementale de protection de l’environnement créée en 1967 qui a pour mission d’étudier, et de conserver la faune et la flore du département, d’informer et de sensibiliser à la protection et à la conservation de notre patrimoine naturel et de lutter contre les menaces qui pèsent sur l’environnement et la biodiversité.