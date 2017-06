Nature IsÃ¨re : 6 mois aprÃ¨s !

Notre invitée nous avait présenté le 30 janvier dernier un site inédit qui permet à tous les usagers d’accéder à la connaissance sur la nature iséroise : cartes interactives permettant de savoir quels animaux se trouvent autour de nous, documents ressources (rapports scientifiques, fiches pédagogiques, cahiers techniques, cartes…), mais aussi bonnes pratiques, dernières actualités, annuaire des acteurs qui s’investissent et idées d’actions pour agir sur le terrain.

Six mois après…. Le bilan est plus que positif : de nombreuses visites sur le site, des réponses pertinentes et rapides aux questions posées et des exemples intéressants sous la forme participative.

Alors, n’hésitez plus ! Rendez-vous sur www.nature-isere.fr