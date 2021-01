« Figurez vous qu’elle était debout leur ville, absolument droite, New York c’est une ville debout !

On en avait déjà vu des villes bien sur, et des belles encore.

Mais chez nous, elles sont couchées les villes, au bord de la mer ou sur sur les fleuves, elles s’allongent sur le paysage, elles attendent le voyageur, tandis que celle là, l’américaine, elle se tassait pas, elle se tenait bien raide, là, raide à faire peur