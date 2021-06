Nice veut faire baisser la température dans la cour de récré

Une cour d'école avec un jardin potager, une pelouse, de l'ombre... C'est un peu la récré de l'avenir dans le quartier de l'Ariane à Nice. Alors qu'en ce 14 juin, la chaleur se fait sentir sur le terrain de basket en bitume de l'école Marcel Pagnol, les enfants s'amusent plus loin, à l'ombre. Un lieu créé en débitumisant une partie de la cour afin d'y installer des arbres et de la pelouse. Le potager, déjà existant, a été agrandit. Il est une salle de classe pour les élèves qui apprennent le rythme de saisons et la pollinisation.

Le maire de Nice vient en personne rencontrer les enfants pour cette première cour "nouvelle génération". Les chiffres s'égrennent: "390 m2 de pelouse, 4 arbres fruitiers, 215 arbustes". Constat: l'air est plus respirable sur la pelouse.

Anticiper les étés caniculaires

On ne peut plus l'ignorer. L'été, même s'il ne s'allonge pas dans le temps, est plus chaud qu'il y a 10 ans. Les périodes de fortes chaleurs sont désormais d'actualité lors des périodes de cours et pas seulement lors des vacances scolaires. Christian Estrosi veut "le verdissement de 153 écoles". Cet été les écoles "Knecht, Bon Voyage et Baumettes" sont concernées.

Pelouse partout, bitume nulle part ?

Pas vraiment. Les équipements sportifs doivent rester en l'état et comme chaque cour d'école est singulière, la façon d'y trouver de l'ombre aussi explique Romain Betti, directeur des espaces verts à la ville de Nice: "On va implanter des arbres d'ombrage, des palissades végétalisées, des nichoirs... L'idée étant d'apporter de la fraîcheur".