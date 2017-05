Nicolas Hulot va-t-il enterrer le projet d'autoroute A45?

Ecologie et construction d'autoroute ne font pas bon ménage. L'arrivée de Nicolas Hulot au ministère de la transition écologique et solidaire va-t-elle remettre en cause le projet de l'A45 entre Lyon et Saint-Etienne ?

Georges Fenech veut croire que oui : le député sortant LR de la 11e circonscription du Rhône a écrit jeudi 18 mai 2017 une lettre publique à Nicolas Hulot, où il lui demande de suspendre un projet "inutile et coûteux" :

En réaction, le maire LR de Saint-Etienne Gaël Perdriau a lui aussi écrit à Nicolas Hulot pour "rappeler les engagements de l'Etat". Le dossier de financement de l'A45 a été finalisé il y a quelques mois.

Les défenseurs de l'A45 étaient d'ailleurs réunis ce lundi 22 mai à la Chambre de métiers de la Loire à Saint-Etienne. Parmi eux, Jean-Louis Gagnaire, député socialiste sortant de la 2e circonscription de la Loire, qui reste confiant :

Prochaine étape du calendrier : le Conseil d'Etat doit désormais rendre son avis sur un décret préparé par Bernard Cazeneuve (Premier ministre), Ségolène Royal (Ecologie) et Alain Vidalies (Transports) et qui doit entériner le financement de la nouvelle autoroute.