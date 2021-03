Pays Creusois CPIE

35 ans d’engagement au service de la Creuse et des territoires limitrophes pour développer une culture partagée favorisant l’implication citoyenne et les démarches participatives, privilégier la diffusion et l’appropriation de données scientifiques avec un souci d’honnêteté intellectuelle et d’objectivité, répondre aux besoins de solidarités de notre sociétéPar des approches pédagogiques innovantes et diversifiées, par la mise en place de démarches de concertation et de médiation, par un positionnement neutre et objectif ou encore par l’actualisation régulière des connaissances, l’équipe salariée s’adapte aux contextes locaux et est en mesure d’intervenir auprès de tous les publics.Fortement ancrée sur le territoire et reconnue en tant que référent dans les domaines environnementaux, notre association a constitué un important réseau de partenaires : collectivités, offices de tourisme, associations, établissements scolaires…La création de l’Union régionale des 13 CPIE de Nouvelle-Aquitaine, dont L’Escuro – CPIE des Pays Creusois est l’un des membres fondateurs, permet de coordonner, mutualiser et développer des programmes à l’échelle de la plus grande région d’Europe.Reconnue organisme d’intérêt général et labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, notre association mène ses actions dans le respect de valeurs partagées par l’ensemble des 80 structures du réseau : une approche humaniste de l’environnement, la promotion de la citoyenneté, le respect de la démarche scientifique.Chaque CPIE, ancré sur son territoire, agit avec les gens et les acteurs qui l’habitent et, en prenant appui sur leurs envies, leurs besoins, leurs savoirs et savoir-faire et en apportant sa connaissance du territoire, son expertise, sa pédagogie et son expérience de la mise en relation et de la co-construction, les accompagne pour élaborer et mettre en œuvre des solutions territoriales innovantes.En favorisant par ailleurs la rencontre avec les élus et les institutions, chaque CPIE et chacun dans son CPIE devient alors un véritable militant du dialogue territorial pour le changement environnemental.