Noël, au coeur du Secours Catholique de Calais

Le secours Catholique de Calais accueille tous les jours près de 350 jeunes éxilés, sur les 700 qui traînent en ville : des soudanais, afghans, érythréens,irakiens … musulmans mais aussi chrétiens.

C’est le plus gros point de passage de migrants entre la France et l’Angleterre.

Une population fragile poussée par la misère économique mais aussi le réchauffement climatique, pour tenter une vie meilleure en Grande-Bretagne.

Le Secours Catholique est le seul point fixe qui offre aujourd’hui à ces jeunes un peu de répit physique, relationnel et un accès à l’information.

Juliette Delaplace, sa responsable, nous accueille pour nous partager ces derniers jours de l’année 2020 avant Noël dans le centre d'accueil, en compagnie d'un jeune jésuite Thimothée Piget et de Carmen Lesplulier, en service civique.