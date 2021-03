Nous ne pouvons pas vivre hors-sol

Les sols meurent en silence parce qu'ils souffrent d'une multitude de facteurs, parce qu'ils subissent des milliers de petites agressions un peu partout qui peuvent sembler anodines mais qui, cumulées, sont gravissimes.

Ce chiffre par exemple est connu: l'équivalent de la surface d'un département disparaît en France tous les 7 ans sous le goudron ou le béton. En construisant des routes, de nouvelles zones urbaines, des zones commerciales qui peuvent sembler être insignifiantes … on accélère l'imperméabilisation des sols.

La disparition méthodique des haies, des bosquets, depuis des décennies, provoque elle aussi ce ravinement, puisqu'il n'y a plus de couvert végétal pour retenir et filtrer l'eau de pluie. Je vous invite à aller faire un tour sur "geoportail", le site de l'IGN: Remonterletemps.ign.fr. Vous pouvez y comparer les photos aériennes prises dans les années 60 et celles prises aujourd'hui. Partout en France, partout, les conséquences du remembrement, de l'élargissement des champs, la disparition des arbres et des bosquets qui abritent de la biodiversité et retiennent l'eau, tout cela saute aux yeux de façon effrayante.

En Charente où je suis en ce moment, un exploitant vient d'arracher tout une série de tilleul et de saules qui longeaient un petit cours d'eau traversant son champ. « Je paye des impôts jusqu'au ruisseau, je dois pouvoir cultiver jusqu'au ruisseau » dit-il. La conséquence, c'est qu'il n'y a plus rien pour ralentir le cours d'eau ni pour retenir l'eau de pluie. Et le maire de la commune, les voisins, n'ont pu que constater effarés et impuissants.

S'ajoute à cela, l'utilisation des engrais et pesticides de synthèse qui, par définition, s'attaquent à la biodiversité des sols. Selon l'INRA, l'intitut national de la recherche agronomique, 80 % à 90 % des vers de terre auraient été décimés depuis cinquante ans. Le ver de terre est pourtant un auxiliaire indispensable à l'agriculture. Les problèmes posés par les pesticides ne sont sans doute pas tant sur la santé humaine que sur la biodiversité.

Bref, la situation n'est pas brillante et pourtant elle est assez peu connue du grand public. Paradoxalement, j'ai l'impression que l'effondrement de la biodiversité souffre … de l'augmentation de l'audience de la crise climatique. La question de la protection de l'environnement, de la crise environnementale, est souvent réduite à la seule crise climatique, évidemment déjà absolument terrible. Mais on peut détruire une forêt, arracher des haies, redresser des cours d'eau, avec des engins à énergie solaire, sans émettre de carbone. On peut même, comble de l'absurde, construire des centrales solaires sur des zones agricoles. Alors évidemment, crise climatique et effondrement de la biodiversité ont des liens, s'aggravent mutuellement, mais ce sont deux choses différentes.

Et comme la crise climatique nous accable déjà, nous met dans une situation émotionnelle fragile, le réflexe naturel, inconscient, c'est de ne plus voir l'autre aspect de l'impact des humains sur la nature. Nous ne pouvons pourtant pas vivre hors-sol.