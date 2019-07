Nouveau dispositif de tri des déchets en test à Bordeaux

Jusqu’au 12 juillet, la place Saint-Projet à Bordeaux accueille huit modules de tri. Objectif : encourager les bordelais à trier plus.

L'entreprise Citéo, spécialisée dans la collecte et la revalorisation des déchets, expérimente en ce moment un nouveau dispositif de tri de proximité, place Saint-Projet à Bordeaux, et ce jusqu'au 12 juillet. Objectif : encourager les habitants à trier plus. Le dispositif se compose donc de plusieurs points de tri, mais pas que... Un test unique en son genre que nous présente Pascal Henaux, directeur régional de Citéo.

Le bilan de l'expérimentation sera connu en septembre. Il doit permettre de conseiller les collectivités, dans toute la France, dans leurs aménagements liés à la collecte des déchets.