Nouveaux OGM, non aux OGM cachés

Les OGM

La problématique des nouveaux OGM et de leur déréglementation voulue par le lobby des biotechnologies est un sujet de plus en plus débattu ces derniers temps. Ce lobby s’est fortement intensifié au niveau européen depuis un Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne de 2018 qui déclare que ces nouveaux OGM sont des OGM à part entière. Ceci implique qu’ils sont traçables, étiquetés et soumis à une analyse de risques. Pour le bien de notre santé et de l’environnement, ces nouveaux OGM ne peuvent pas être autorisés sans conditions et devenir ainsi des OGM « cachés ».



