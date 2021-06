Opération de thermographie aérienne, pour une meilleure performance énergétique à la Communauté de Communes Coeur du Var

Pour cela une opération de thermographie aérienne par infrarouge a été effectuée par la société Action Air Environnement, compagnie aérienne varoise et leader européen des opérations de thermographies aériennes.

Il y a une véritable prise de conscience éco- citoyenne dans la région des 11 communes de Coeur du Var. Les habitants pourront consulter les résultats de la thermographie de leur logement lors de la restitution au mois d'octobre prochain, et se voir bénéficier d’une explication précise et non commerciale du résultat.

Ecoutons dans cette table-ronde les élus de l'agglomération, bien décidés de mettre en oeuvre de nombreuses actions en matière de transition énergétique.

Elle prévoit notamment la rénovation énergétique des bâtiments du siège de la Communauté de communes : au-delà d’une remise en état de la chaudière à bois et du système de refroidissement de l’air d’ores et déjà en service, la Communauté de communes a prévu d’installer une centrale photovoltaïque sur l’ensemble des toits des bâtiments du siège. Cette centrale permettra d’offrir une production suffisante d’électricité pour l’ensemble du site.