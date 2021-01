Pailletech

Construire des bâtiments écologiques, sains, confortables… Et positifs !



Nous utilisons des matériaux naturels, durables et locaux (bois, paille, terre crue) et soutenons le développement d’une économie circulaire locale. Nous préfabriquons nos éléments en atelier, pour une maîtrise de la qualité, une rapidité de mise en œuvre et une diminution des transports et nuisances.



Nous produisons ainsi des bâtiments très performants, peu consommateurs d’énergie à l’usage, donc à faible impact environnemental (basse énergie, passif, voire à énergie positive