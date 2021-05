Parlons territoire - 1 juin 2021 à 19:30

Le Crédit Agricole Centre Loire est un banque coopérative du territoire, avec ses 2000 salariés et ses 1000 élus qui, chaque jour, accompagnent, sur le terrain dans le Cher, le Loiret et la Nièvre, les projets et les initiatives des particuliers, des professionnels, des associations, des collectivités, des agriculteurs et des entreprises. Le Crédit Agricole Centre Loire a voulu cette émission pour créer du lien entre les acteurs et leur donner la parole autour de thématiques qui comptent pour notre territoire. Ce sont 5 émissions que vous pourrez retrouver sur la nouvelle grille des programmes RCF autour du patrimoine, de la vie économique, de la solidarité ou encore de la vie des seniors. L’idée de "Parlons Territoire" est vraiment de mettre en lumière, de donner du sens. La période que nous vivons montre combien ce lien est précieux.