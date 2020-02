La savonnerie artisanale Passions d'O fait du savon naturel et des shampoings solides dans son atelier à Mariembourg (Belgique).



Savon artisanal , fabriqué à la main par la méthode à froid qui procure un savon plus adapté aux épidermes les plus délicats. Ce savon est 100% naturel, 100% végétal, 100 % écologique, et surtout sans colorant ni conservateur. toutes les huiles sont bio.