Patrimoines - 18 mai 2017 Ã  18:30 JournÃ©es europÃ©ennes des moulins et du patrimoine meulier

La preuve ce week-end en Charente... 9 ouvrages ouvrent leurs portes ce samedi et ce dimanche à l'occasion des Journées européennes des moulins et du patrimoine meulier. Vous êtes invités à découvrir ces 9 sites charentais et la façon dont ils sont utilisés aujourd'hui pour de la production de farine, d'huile de noix ou encore la production d'électricité.