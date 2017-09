Patrimoines - 27 septembre 2017 à 18:30 Le lycée Guez de Balzac à Angoulême : histoire et collections

"Un lieu d'apprentissage et de formation à Angoulême au riche passé...

Le lycée Guez de Balzac, situé dans le centre historique de la ville, est imposant et remarquable par son architecture néoclassique. L'établissement accueille aujourd'hui 1300 élèves et son histoire est marquée évidemment par des évolutions progressives depuis ses origines. Une association « Les Amis du Patrimoine de Guez » a été créée en 2003 pour mieux faire connaître le patrimoine architectural et aussi les collections scientifiques de l'établissement (de sciences naturelles et d'instruments de physique)"