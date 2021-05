Pauvreté et Ecologie (3-4) - Le Secours Catholique

«Écouter le cri de la terre et des pauvres! Ecoutez toutes les voix, en particulier celles généralement exclues, celles des pauvres, des migrants, des peuples autochtones et des jeunes». Telle est la volonté affichée par le Pape François.

Une volonté qui rejoint celle du secours catholique : œuvrer au développement durable avec les plus démunis.