« Paysans de nature » est un réseau de paysans né en Vendée, à l’initiative de la Ligue de protection des oiseaux (LPO-Vendée). Il regroupe des éleveurs, des paludiers, des arboriculteurs, des vignerons, des paysans-boulanger, des maraîchers... qui ont choisir de préserver et de favoriser la biodiversité sauvage donc, de faire de leur exploitation une réserve naturelle.

« Paysans de nature » c'est aussi l'association entre des consommateurs qui s’intéressent à leur alimentation, des naturalistes qui sont souvent dans des associations ou d’autres organisations environnementales et ces paysans. Le réseau a pour objectif de valoriser toutes ces initiatives privées qui défendent la biodiversité dans un contexte économique concret d’entreprise. Par ailleurs, l'un de ses principaux outils, est l'accueil de jeunes soucieux de la nature qui veulent s'installer en agriculture.

Nous avons rencontré Frédéric SIGNORET, vice-président de la LPO Pays de la Loire et paysan et fondateur du réseau « Paysans de nature ». Il était venu au Carrouège, écolieu au carrefour de Vauclaix, pour présenter le réseau. Nous avons rencontré également, sur leur ferme, Marion BARANTON et Jérôme BOULANGER, éleveurs à La Rochemillay.

Chez Marion et Jérôme, le bien-être animal n'est pas seulement une expression. Chaque vache a son nom et est respectée en tant qu'être vivant et sensible. Passionnés de botanique, ils sont particulièrement attentif au végétal. Les troupeaux changent de pâture tous les trois jours pour préserver la qualité de la prairie naturelle. Leur travail pour favoriser la biodiversité végétale a été récompensée : l'année dernière ils ont découvert une dizaine d'orchis brûlées. Cette année, il y en avait 150 ! A côté, sont apparues d'autres orchidées, des Orchis bouffon.

Frédéric, Marion et Jérôme démontrent que pratiquer une agriculture paysanne économiquement viable et respectueuse de la nature sauvage est possible.

Un livre pour aller plus loin :

Paysans de nature - réconcilier l'agriculture et la vie sauvage par Perrine Dulac et Frédéric Signoret, éditions Delachaux et Niestlé

Site : https://paysansdenature.fr

CHRONIQUE NATURE : la pisaure remarquable

Regardez bien les orties, les herbes... Vous verrez peut-être une araignée marron assez longue, 1 centimètre et demi pour le corps sans les pattes. La bestiole porte un cocon devant elle ? Vous venez de découvrir un mâle de pisaure admirable. Peut-être verrez-vous une araignée marron portant un cocon devant elle. Vous venez de découvrir un mâle de pisaure admirable. Il a préparé un cadeau de noce, une mouche soigneusement emmaillotée dans de la soie qu'il va offrir à sa femelle. Galant ? Non rusé. Son offrande de nourriture va lui éviter d'être dévoré pendant l'accouplement. Une fois fécondée, la femelle pond entre 100 et 150 oeufs qu'elle entoure d’une épaisse toile blanche. Ça fait une énorme boule qu'elle va porter à l'avant pendant tout le développement des œufs. Lorsqu'elle sent que les jeunes bougent à l'intérieur, elle dépose dans l'herbe ce gros sac à œufs et le recouvre d'une toile pouponnière en soie. Les petites araignées y resteront quelques temps jusqu'au grand départ. La femelle reste encore à côté pour protéger ses petits des prédateurs éventuels ce qui fait dire que la Pisaure est une mère admirable d'où son nom.