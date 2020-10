Petit éloge de la sobriété

Agenda Commune Planète de la semaine :

- Week-end dédié à Laudato Si au Diocèse de Cambrai : Le Réseau Laudato si fête sa première année, le samedi 3 octobre à Raismes. Des ateliers sur le compost, et sur la fabrication de produits écologiques sont proposés, mais aussi des témoignages pour découvrir le label « église verte », un Concert St François d'Assise par la chorale des Ptits Bonheurs et le soir à 20h une Conférence de Fabien REVOL "Pour une insurrection écologique des consciences".

- Dicèse de Lille : dimanche 4 octobre, conférence de Nicolas Perrier à Berthen près de Bailleul à 14h. 15h30 : Balade extérieure ou visite de l’exposition de Yann Arthus Bertrand 16h30 : Messe présidée par Mgr Hérouard, évêque auxilaire. Eglise saint Blaise 77 contour de l’église à Berthen

- Conférence sur Comment Réduire son empreinte numérique ? La MRES, la Maison Régionale de l’Environnement et de la solidarité , propose une conférence pour nous aider à réduire l’empreinte carbone de nos activités numériques. RDV Mardi 6 octobre de 14h00 à 16h00 au 5 rue Jules de Vicq à Lille

- Ouverture des inscriptions au DÉFI DÉCLICS Énergie en Métropole lilloise

Déclics est une opportunité pour réduire ses factures d’eau, d’électricité et de gaz en sensibilisant chaque participant aux économies d’énergies. Ca se passe Du 1er décembre 2020 au 30 Avril 2021. Chaque famille reçoit un kit participant, peut participer à des ateliers comme "comprendre et réduire mes factures d’énergie" ou encore "fabrication d’un boudin de porte" et assister à des événements conviviaux. Toutes ces activités sont gratuites ! Inscrivez-vous ici : 03.20.52.12.02 mail : energie.metropolelilloise@mres-asso.fr