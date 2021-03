Petit précis sur les matériaux biosourcés et géosourcés avec Claire Samassa

Les matériaux en fibres végétales, en paille, en terre, en laine paraissent être des nouveaux matériaux utilisés dans la construction mais au final on parle plus d'un retour de ces matériaux traditionnels, appelé biosourcé ou géosourcé. Après 2 ou 3 générations, ils sont tombé dans l'oubli et ont du mal à revenir sur le devant de la scène. Claire Samassa, architecte du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement est venue à RCF pour nous en livrer tous les secrets.