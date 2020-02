Plan climat et municipales

Dans son encyclique « laudato Si » le pape François nous exorte à sauvegarder notre terre, notre maison commune. Dans son introduction, il dit ne pas s'adresser aux seuls croyants, mais à toutes les bonnes volontés, puisque tous les hommes sont concernés par la dégradation de notre milieu de vie. Il s'adresse donc aussi aux politques, pour les inciter à réfléchir sur

comment changer notre société et entrer dans une démarche de conversion écologique. A quelques semaines des élections municipales, nous avons choisi de prendre un temps pour réfléchir à ce que font nos collectivités locales dans la mise en oeuvre de cette transition écologique et sociale. Pascal Charriau, ingénieur, président de la société ENERDATA, (société d'étude et de conseil spécialisée dans l'insdustrie énergétique mondiale) et spécialiste en politiques environnementales revient sur le rôle des plans climats. Quelles sont les actions possibles ? Comment connaître et évaluer les réalisations faites ou en cours, et quelle place pour le citoyen dans cet engagement collectif ?