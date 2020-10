Plus d’écologie pour moins de misère

Rodolphe Baron, entrepreneur social, fondateur des associations Magdalena et Solenciel à Grenoble, témoigne que la lutte contre la misère et l’action pour la sauvegarde de la planète sont un même combat. Son engagement est motivé par sa double passion pour la dignité de la personne humaine et pour la préservation de la création. « Tout est lié » et chacun peut y contribuer au plus près de sa vie quotidienne.