Port de Beyrouth : comment recycler les gravats de à la suite de l'explosion ?

Elle s’appelle Recynov et l’économie circulaire, elle en connaît un rayon.

Aujourd’hui, elle recycle 92 % des gravats dont elle s’occupe. Ce n’est pas rien.

Et ce à tel point qu’elle a installé à Haubourdin un Village du BTP, qui notamment forme au recyclage du BTP et propose la vente de matériaux issus du recyclage.

Avec son fondateur, Jérémy Coudrais, nous ferons un point sur l’état du port de Beyrouth puisqu’il en revient et nous verrons comment il envisage d’aider les libanais pour redonner vie au site portuaire.