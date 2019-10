Pour une Wallonie sans pesticides

En regardant dans le rétroviseur, après le traité de Rome signé en 1957, on assiste à l’utilisation croissante des engrais et produits phytosanitaires de synthèse, de la mécanisation et à l’agrandissement des fermes avec son corollaire la réduction du nombre de paysans. C’est “la modernisation” de l’agriculture, la “révolution verte”.