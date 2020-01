Pourquoi couper les arbres ? 01

Connaissez-vous un point commun entre le chauffage et l'ameublement ? Il s'agit du bois. Mais pour bénéficier de cette matière, il faut couper des arbres... On coupe aussi des arbres pour garantir une bonne gestion des forêts : varier les espèces, retirer les arbres malades, laisser pousser de petits arbres.....Brefs les arguments sont multiples.

Marie-Cécile Deconninck et Jean-Louis Guerrin nous en disent plus et nous disent pourquoi on coupe les arbres...