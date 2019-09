Présentation de l'émission

© Camille Peschet, référente écologique du diocèse de la Manche et Pascale Cauchy, coordinatrice de la paroisse St François des Odons dans l'agglomération caennaise, et membre de l'équipe Laudato Si, ont décidé de consacrer une émission bimensuelle à leur passion : l'écologie. Cette semaine, présentation de ces 2 actrices de l'écologie qui animeront pour vous tout au long de l'année votre nouvelle émission : L'écologie en questions. Elles recevront des acteurs du changement écologique et vous présenteront les initiatives qu'elles portent et développent, liant écologie et justice sociale.