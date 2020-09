Présentation du projet « Cultivons Liège, Ville comestible »

Le projet « Cultivons Liège, Ville comestible » fait de l’espace urbain liégeois un espace comestible à partager. Grâce au permis de végétaliser, créons une ville où l’autonomie alimentaire passe par l’action citoyenne dans l’espace public selon le concept des « Incroyables Comestibles », né en Angleterre. Concrètement, des espaces potagers sont installés dans l’espace public par des citoyens qui en font la demande. Emilie et Cindy, du Centre Liégeois des Beaux Mur parlent dans cette émisison des ateliers de présentation des Incroyables Comestibles et du Permis de Végétaliser à Liège : les origines du mouvements, les objectifs et les particularités liégeoises.