Préserver le lagopède alpin

Le lagopède des alpes ! Ce drôle de nom est celui d'un galinacé d'atitude que l'on trouve dans nos montagnes à partir de 1800 mètres. A cause du réchauffement climatique, de la chasse, et du tourisme, cette espèce est en danger. La LPO, ligue protectrice des oiseaux, alerte les autorités depuis quelques mois pour que le lagopède soit protégé. Marie-Paule de Thiersant, présidente de la LPO Auvergne Rhône Alpes vient nous raconter le mode de vie de cet espèce. Voici, le lien YouTube d'un court dessin animé de la LPO. Une présentation du lagopède par le lagopède, et ça vaut le coût d'oeil !