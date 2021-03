Projet de loi climat: un échec démocratique

Encore une déception. Après les Etats Généraux de l’Alimentation, c’est à la Convention Citoyenne pour le Climat d’être une grande réussite démocratique sur la forme, mais un échec législatif. Car, au final, bien peu de choses se traduisent dans les faits. Bien peu de choses seront concrètes pour vous et moi. Dans l’expression "urgence écologique" on se demande si c’est le mot "urgence" ou le mot "écologiqueé" que la majorité ne comprends pas, peut être les deux.

En effet, rien de plus urgent aujourd’hui pour résoudre la crise écologique, sociale et sanitaire que de réinventer des processus démocratiques. Les Etats généraux de l’Alimentation constituaient une bonne idée, un espace montrant que dès qu’agriculteurs et écologistes se parlent, des bonnes choses peuvent se faire. Pourtant, la Loi Egalim qui en ressortait n’assume en rien l’urgence écologique et sociale et, par son manque d’ambition, fait perdre tout le monde: les agriculteurs, la planète et nos enfants. De même ici: la Convention Citoyenne pour le climat était une belle idée, conjuguant habilement démocratie représentative et participative. Elle montre aussi habilement que dès que des citoyens comme vous et moi, sans idéologie et sans connaissance des problèmes, se forment aux réalités scientifiques de l’écologie, ceux-ci portent des mesures qui sont celles souhaitées par les associations et les militants écologistes.

Concrètement: seules 10 propositions sur 146 sont reprises "sans filtre" alors que M. Macron disait au départ vouloir toutes les reprendre sauf trois. Note intéressante, la Convention s’était elle-même censurée sur la semaine de 29 heures, (la gauche ne propose pourtant que la semaine de 32h !) car elle savait que ça ne passerait pas et masquerait le reste des mesures. 46 seulement sur 146 sont reprises "partiellement". Alors, que M. Macron ne vienne pas nous faire un effet de communication en nous disant qu’elles seront remises à plus tard: à quoi cela sert de faire un an de processus pour remettre tout à plus tard, alors qu’il y a urgence à agir maintenant ? Comment voulez-vous avoir l’ambition de faire respecter l’Accord de Paris au niveau mondial si nous-mêmes ne le faisons pas ? De plus, comment parler de démocratie et de débats quand sur 420 amendements adoptés, 380 viennent de la majorité et des milliers sont refusés, alors que la plupart vont dans le sens de ce qu’avait demandé la Convention ? Par exemple : l’interdiction des vols courts devait concerner une centaine de vols, elle en concernera 5. Plus de trace des chèques alimentaires pour aider les plus pauvres à se nourrir avec des produits de qualité (oui parce qu’en France, plus on est pauvre, plus le système agroalimentaire nous fait manger de la malbouffe qui provoque nombre de maladies). Et ce ne sont que deux exemples parmi tant d’autres.

En définitive, le simple citoyen que je suis est en droit de se demander si la politique du gouvernement et de la majorité parlementaire n’est pas, à un an des présidentielles de faire croire qu’elle fait quelque chose à des fins de communication, plutôt que d’agir concrètement. Pourtant ce que proposait la Convention était parfaitement viable, pourtant des contre-projets écologistes proposent des plans bien plus ambitieux. Si les raisons politiques qui expliquent cela sont complexes, je pense que la raison de fond est simple: philosophiquement cette majorité de droite ultra-libérale qui ne dit pas son nom ni ses accointances avec les ultra-riches ne se préoccupe pas plus que ça du Climat, ne se préoccupe pas plus que cela des plus précaires. N’oublions pas que cette majorité a fait voter le CETA, qu’au niveau européen elle s’oppose à une taxe écologique des transactions financières (soutenue par exemple par le Pape François) et qu’elle supprimé l’impôt de solidarité sur la fortune. Elle ne comprend philosophiquement pas et ne veut pas que l’écologie soit populaire et que celle-ci puisse nous dessiner un véritable avenir désirable en faisant de la France et de l’Europe les pionnières d’une nouvelle façon de vivre basée non sur les biens mais sur les liens.

Une déception donc, que ce projet de loi Climat. Une de plus. Ce n’est pas comme-ci il ne nous restait que quelques années pour agir.