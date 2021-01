Promenades dans Rome

Disons le tout de suite, Rome est un musée en plein air, un site archéologique majeur, une capitale contemporaine et trépidante et un des cœurs de la spiritualité humaine. Mais Rome c’est aussi une des villes les plus vertes d’Europe.

Jardins aristocratiques des anciennes villas, ces maisons des anciens patriciens élégantes et parfois somptueuses, des parcs récents, des bois et des zones encore agricoles comme l’Agro Romano, cette campagne proche, étendue et sauvegardée vaille que vaille.